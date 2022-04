Lief hier doch alles ganz harmlos ab? Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) sind als chaotisches Pärchen bekannt. Jetzt gab es neuen Wirbel um die beiden: Sie sollen bei einer Kreuzfahrt von Bord geschmissen worden sein. Grund dafür seien ausufernde Partys gewesen, bei denen sogar Fernseher aus der Verankerung gerissen worden seien. Jetzt dementierte Sam die Gerüchte um die Eskalation aber!

"Es stimmt nicht, dass wir vom Schiff geflogen sind!", stellte der ehemalige Prince Charming-Kandidat in seiner Instagram-Story klar. Sie seien beim Zwischenstopp der Jungfernfahrt des Schiffes in Rotterdam von Bord gegangen – es sei wohl einfach unüblich, dass Gäste den Dampfer schon vorher verlassen würden. "Wir sind auch in den letzten Tagen sowieso ziemlich aufgefallen. Vor allem ich, durch meine Outfits", erklärte Sam weiter. Deshalb sei das Paar eben einfach noch sehr im Gedächtnis der anderen Gäste gewesen.

Schon beim Verlassen des Schiffs sei ihm deshalb aufgefallen, dass alle sie komisch angeguckt hätten: "Alle haben sich immer umgedreht! Ich habe auch mitbekommen, dass mehrere Fotos gemacht worden sind." Diese seien dann eben gemeinsam mit dem Gerücht über den Rauswurf an die Presse gelangt. "Wir haben zwar Party gemacht, aber es sind keine Fernseher geflogen!", machte Sam noch mal deutlich. Sie seien dementsprechend ganz normal von Bord gegangen und keinesfalls rausgeflogen.

Anzeige

privat Rafi Rachek und Sam Dylan in Rotterdamm

Anzeige

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek auf einem Kreuzfahrtschiff, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de