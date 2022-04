Was haben Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) nur schon wieder getrieben? Im Jahr 2019 machten der Reality-TV-Darsteller und der einstige Bachelorette-Kandidat ihre Liebe öffentlich. Nach einer kurzen Trennung fand das Paar wieder zueinander und will sich bald sogar in einer Show seinen Traum von einem Baby erfüllen. Jetzt stand jedoch erst mal ein Urlaub zu zweit an – doch der lief offenbar richtig aus dem Ruder. Sam und Rafi wurden offenbar sogar dazu gezwungen, ein Kreuzfahrtschiff zu verlassen, wie ein Promiflash-Insider berichtet.

In den jeweiligen Instagram-Storys von Sam und Rafi schwärmten die beiden noch in den höchsten Tönen von dem Kreuzfahrtschiff, auf dem sie sich befanden. Wellness, Sauna, Meerblick – all das konnten die beiden TV-Bekanntheiten eigentlich in vollen Zügen genießen. Eigentlich – ein Urlauber ließ Promiflash nun aber ein Foto davon zukommen, wie das Paar das Schiff mit gepackten Koffern verlässt. Laut dem Insider mussten die beiden in Rotterdamm an Land gehen.

Grund dafür sollen ausufernde Feiern der beiden gewesen sein. Die beiden hätten sogar einen Fernseher aus der Verankerung gerissen, hieß es von einem Promiflash-Informanten. Zuvor zeigte Sam in seiner Story noch, wie Rafi seinen ersten Bier-Tornado zündet – also das Getränk in einem Zug runtertrank. Ob das der Beginn der wilden Partynacht war, ist unklar.

