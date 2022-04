Sarah Knappik (35) ist stolz auf ihren Nachwuchs! Vergangenes Jahr brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr erstes Kind zur Welt. Zwar hält die Beauty ihr Baby weitgehend aus der Öffentlichkeit fern – dennoch offenbart sie ihren Followern gerne, wie glücklich sie mit Töchterchen Marly ist. So auch nun wieder: Sarah teilte einen Schnappschuss von der Geburtstagstorte ihrer Tochter – und richtete süße Worte an diese!

Auf Instagram postete die 35-Jährige nun ein Foto anlässlich des ersten Geburtstags ihrer Kleinen: Auf Töchterchen Marly wartete allem Anschein nach eine köstliche Geburtstagstorte! "Happy Birthday, mein Engel! Heute wirst du ein Jahr alt. Das Schönste, was mir im Leben passiert ist, bist du! Ich liebe dich, deine Mama", lauten die rührenden Zeilen unterhalb des Beitrags.

Die hübsche Blondine hatte in der Vergangenheit schon mal emotionale Worte an ihren Schatz gerichtet. "Wir sind eine komische Welt, aber vielleicht machst du sie zu einem besseren Ort. Du bist mein Plan und meine Hoffnung [...]. Ach, Baby Marly, ich werde deine heile Welt beschützen wie eine Löwin", hieß es vor einigen Monaten in einem nachdenklichen Post der Influencerin.

Instagram / sarahknappik Die Hände von Sarah Knappik und ihrem Baby

Instagram / sarahknappik Die Geburtstagstorte von Sarah Knappiks Tochter

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im Juli 2021

