Shay Mitchell (35) hat ihren Babybauch gut versteckt! Vor wenigen Wochen hat die Pretty Little Liars-Darstellerin das Geheimnis gelüftet, dass sie wieder schwanger ist. Nach Töchterchen Atlas freuen sich die Schauspielerin und ihr Partner Matte Babel (41) darauf, ihre Familie nun erneut vergrößern zu können. Zuletzt hatte Shay bereits gezeigt, dass ihr Bäuchlein schon ziemlich rund geworden ist – auf einem Event war davon jedoch keine Spur zu sehen: Die werdende Zweifach-Mama kaschierte die Schwangerschaftskurven gekonnt.

Bei den 2022 Daily Front Row Fashion Awards in Los Angeles spazierte die Dunkelhaarige am vergangenen Sonntag in einem eleganten lilafarbenen Kleid über den Red Carpet. Auf den Bildern der Fotografen ist aber kaum zu erkennen, dass sie kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes steht. Der Stoff in Faltenoptik umspielt ihren Körper geschickt und durch die lockere Passform ist der Babybauch kaum auszumachen. Lediglich bei Aufnahmen von der Seite können Shays Fans doch einen Blick auf die Wölbung werfen. Darauf ist auch zu sehen, wie sie die Hand auf ihren Bauch legt und ihn liebevoll streichelt.

Dass die Kanadierin zu dem Event erschienen ist, dürfte den ein oder anderen überrascht haben – immerhin war es der Tag ihres 35. Geburtstags. Den hatte sie zuvor zu Hause im kleinen Kreise zelebriert und XXL-Luftballons geschenkt bekommen. Diese bestaunte Shay mit ihrer Tochter und hielt das Ganze auf einem süßen Instagram-Schnappschuss fest.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Shay Mitchell

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Shay Mitchell

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de