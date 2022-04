Wie geht es für Léon und Leonie nach Love Island weiter? Der Student und die kaufmännische Angestellte lernten sich in den vergangenen Wochen in der Datingshow kennen und es funkte. Als Couple schafften es die Turteltauben bis ins Finale und landeten auf dem zweiten Platz. Nach der Show geht es für Léon und Leonie nun zurück in den Alltag – werden sie dort jetzt ein echtes Pärchen?

Im Promiflash-Interview kam genau dieses Thema auf den Tisch. Ganz ehrlich erklärte der 25-Jährige: "Der nächste Step dauert, glaube ich, nicht mehr lange. Ich würde schon gerne noch die Familie kennenlernen, den Alltag, wie sie so lebt und so. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig!" León ergänzte, die beiden hätten auf 'Love Island' in einer Blase gelebt und müssten nun zunächst das echte Leben gemeinsam kennenlernen.

Seine Show-Partnerin sah das ähnlich: "Mir ist diese Betitelung auch nicht so wichtig. Ich weiß ja, was wir haben und was das ist!" Leonie gab zudem an, man könne noch nicht von Liebe sprechen: "Wir sind so zwischen verguckt und verliebt. Es geht jetzt recht schnell dann mit dem Verliebtsein."

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Léon und Leonie, Nico und Jennifer und Cindy und Mark

Anzeige

RTL II / Thomas Reiner Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Leonie und Léon, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de