Rihanna (34) sorgt mit ihrem neuesten Vogue-Cover für heruntergeklappte Kinnladen! Die Sängerin erwartet momentan ihren ersten Nachwuchs. Während die Musikerin ihren Babybauch am Anfang ihrer Schwangerschaft noch versteckte, setzt sie ihre Kugel mittlerweile regelmäßig in Szene – dabei darf es gerne auch mal etwas weniger Stoff sein. Nun stellte Rihanna ihre gewölbte Körpermitte aufs Neue in einem extrem heißen Outfit zur Schau!

Auf Instagram teilte Rihanna stolz ein Foto des Mai-Covers der Vogue. Darauf ist sie in einem hautengen roten Spitzen-Catsuit abgebildet. Durch die seitliche Pose, die die 34-Jährige darauf einnimmt, ist der Babybauch der "Umbrella"-Interpretin besonders gut zu sehen. "Unser kleiner Fashion-Killer auf dem Vogue-Cover", schrieb sie stolz zu dem Bild.

Fans riss das Cover vom Hocker. Nach nur einer halben Stunde erreichte der Post über eine Million Likes. "Du bist einfach eine absolute Legende" oder "Wie kann man so wunderschön sein? Der Bauch steht dir einfach so gut", schrieben beispielsweise zwei ihrer Fans.

Sipa Press / ActionPress Rihanna im März 2022

Instagram / badgalriri Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022

MEGA Rihanna im April 2022

