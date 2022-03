Rihanna (34) macht einfach immer eine gute Figur! Ende Januar wurde publik, dass die Musikerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Ihre wachsende Körpermitte scheint die "Diamonds"-Interpretin jedoch nicht davon abzuhalten, ihren extravaganten Modestil in die Welt zu tragen – im Gegenteil! Total selbstbewusst präsentiert die Sängerin ihren Babybauch immer wieder in stylishen Outfits. Jetzt setzte Rihanna ihre Schwangerschaftsrundungen erneut supersexy in Szene.

Auf dem Weg zu der Oscar-Party des Rappers Jay-Z (52) wurde Rihanna nun in einem atemberaubenden schwarzen Kleid abgelichtet – doch das ist noch lange nicht alles! Durch den transparenten Netzstoff auf Bauchhöhe konnte man einen perfekten Blick auf ihre immer praller werdende Babykugel erhaschen. Dazu trug die 34-Jährige ein schwarzes Bandeau-Top und schwarze, mit Strass besetzte Handschuhe, die perfekt zu ihrem Paillettenrock passten. Ihre schwarzen langen Haare, die ihr inzwischen bis an die Kniekehlen reichen, trug die Musikerin dabei glatt zurückgekämmt.

Lange muss sie nicht mehr auf ihren Nachwuchs warten. In einem Interview mit Elle erwähnte Rihanna vor einigen Wochen, dass sie sich bereits im letzten Drittel der Schwangerschaft befinde. Bis zur Geburt dürfte die werdende Mama jedoch sicherlich noch mit einigen modischen Outfits rumexperimentieren!

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Rihanna im März 2022

Anzeige

Action Press / Backgrid Rihanna in Santa Monica, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de