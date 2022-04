Der Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknecht (30) geht in die nächste Runde! Noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie hatten sich die beiden getrennt und seitdem herrscht zwischen ihnen Eiszeit. Die Schlammschlacht zwischen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und ihrem Ex dauert bis heute an. In der Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts war ihre Beziehung ein Dauer-Brenner. Auch die Influencerin packt immer mehr Details über den Vater ihrer Tochter aus. Nun teilte Yeliz sogar ein Anwaltsschreiben von Jimi im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Teilnehmerin nun einen Screenshot eines offiziellen Schreibens von Jimis Anwälten. Darum geht es augenscheinlich um den Podcast "Bad Boss Mom", in welchem Yeliz schon so einiges über ihren Ex auspackte. In dem Brief wird Yeliz dazu aufgefordert, ihre Behauptungen zu widerlegen. Darüber ist die Bloggerin stinksauer: "So geht das die ganze Zeit. Tatsachen werden verdreht und mir werden Worte in den Mund gelegt."

Beispielsweise hatte sie vor einigen Wochen erklärt, dass sie Jimi einen Business-Class-Flug nach Thailand gebucht hatte, damit er sich wohlfühle, wenn er mit nach Thailand kommt. Damals drehte Yeliz für Kampf der Realitystars und bezahlte das Flugticket des 30-Jährigen. Auch diese Aussage solle sie zurücknehmen. Laut Anwältin habe Yeliz die Behauptung aufgestellt, dass "[der] Mandant unbedingt mit Business Class nach Thailand fliegen wollte, welches sie bezahlen sollte". Mit solchen Aktionen müsse Yeliz sich offenbar fast täglich auseinandersetzen, wie sie offenbarte. Die Anwaltspapiere verärgern Yeliz: "Ich soll unter anderem Sachen klarstellen, die ich niemals geäußert habe."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de