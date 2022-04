Alexander Klaws (38) gibt Einblicke in sein Familienleben. Vor rund zwölf Jahren lernte der Sänger seine Ehefrau Nadja Scheiwiller (36) kennen und lieben. 2017 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Drei Jahre später durfte das Paar erneut einen Sohn auf der Welt begrüßen. Doch hat der ehemalige DSDS-Gewinner neben seinem Job als Musiker überhaupt Zeit für die Familie? Nun verriet Alexander, wie ein typischer Tag bei ihm als zweifacher Vater abläuft.

"Am allerliebsten spiele ich mit meinen Söhnen verstecken, bevor dann im TV das 'Kitzelmonster' beginnt", erzählte der 38-Jährige im Interview mit Gala. Ihm sei es wichtig, trotz seiner Karriere noch genug Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Auch sie suchen so oft es geht die Nähe zu ihrem Vater. "Im Bett habe ich spätestens ab drei Uhr morgens nur noch zehn Zentimeter Platz für mich, weil dann beide Kinder bei uns schlafen", plauderte der Musicaldarsteller aus.

Doch wie der "Take Me Tonight"-Interpret vor wenigen Monaten gegenüber RTL erklärte, laufe es dennoch nicht immer rund in seinem Privatleben. Der Sänger offenbarte, dass er und seine Frau zur Therapie gehen. "Es kommen Hürden auf einen zu, von denen man gedacht hat, 'Komm, die nehmen wir mit links', aber plötzlich geht das doch nicht alles so mit links", verriet er.

