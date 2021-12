Alexander Klaws (38) gibt ehrliche Einblicke in sein Beziehungsleben. Seit mittlerweile elf Jahren geht der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2003 nun schon mit seiner Liebsten Nadja Scheiwiller (36) durchs Leben. Damals waren sich die beiden Darsteller bei den Proben zum Musical Tarzan über den Weg gelaufen. 2019 heiratete das Paar schließlich und hat mittlerweile gemeinsam zwei Söhne. Nun verrieten Alexander und Nadja, dass sie regelmäßig zur Paartherapie gehen.

In einem Interview mit RTL sprachen die beiden Turteltauben nun über ihr Familienleben. In diesem Zuge gestanden der 38-Jährige und seine Partnerin zudem, dass sie gemeinsam zur Therapie gehen würden, um den stressigen Alltag bewältigen zu können. "Es kommen Hürden auf einen zu, von denen man gedacht hat, 'Komm, die nehmen wir mit links', aber plötzlich geht das doch nicht alles so mit links", erzählte der "Take Me Tonight"-Interpret ehrlich.

"Man muss dazu stehen, dass man auch Hilfe braucht bei manchen Themen. Man ist nicht perfekt", versicherte der diesjährige The Masked Singer-Gewinner. Besonders auch weil das familiäre Zusammenleben unter den heftigen Streits leiden kann, sei ihnen die Paartherapie wichtig. "Ich finde, die perfekte Familie – ich hasse dieses Wort – ist die, die einfach ehrlich zu sich ist und die jeden Tag die Herausforderung so annimmt, wie sie halt kommt", versicherte Alexander abschließend.

Anzeige

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws mit seiner Frau Nadja, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / alexanderklaws83 Nadja Scheiwiller und Alexander Klaws

Anzeige

Getty Images Sänger Alexander Klaws

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de