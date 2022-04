Viola konnte in der 17. Staffel von Germany's next Topmodel ihre Modelqualitäten unter Beweis stellen. Die 21-Jährige hat mit ihrem rosafarbenen Vokuhila eine auffällige Frisur und auch sonst polarisierte sie in Heidi Klums (48) Modelshow. Trotz alledem gewährte die Studentin während der Show wenig Einblicke in ihr Privatleben. Auch bezüglich ihres Liebeslebens hielt sich die gebürtige Bremerin eher bedeckt. Da stellt sich die Frage: Gibt es zurzeit eigentlich einen Mann an Violas Seite?

Während ihrer Zeit bei GNTM hielt Viola Details über ihr Privatleben sehr zurück und gab wenige bis gar keine Einblicke in ihr Liebesleben. Doch nun verriet sie gegenüber Promiflash: Es gebe zurzeit keinen Mann an ihrer Seite, der ihr zum Beispiel in schweren Zeiten den Rücken stärkt. Trotz ihrer steigenden Präsenz in den sozialen Medien und der zahlreichen Interaktion ihrer Fans gibt es momentan keine Anfragen oder einen potenziellen Partner, der für die Studentin infrage kommt.

Anders als bei Viola haben viele ihrer Mitstreiterinnen einen festen Partner an ihrer Seite – und das teilweise schon seit vielen Jahren. So auch Violas ehemalige Mitstreiterin in der Villa – Paulina Stepowska (32). Sie verriet im Promiflash-Interview, dass sie mit ihrem Freund sogar schon seit stolzen acht Jahren zusammen sei. Darüber hinaus handelt es sich um niemanden Geringeren als den Musiker BLVTH, der mit gebürtigem Namen Patrick heißt.

Instagram / viola.gntm22.official Viola, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / julia.gntm22.official Viola und Julia, GNTM-Girls 2022

Instagram / paulina.gntm22.official Paulina Stepowska im Februar 2022

