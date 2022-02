Einige der Germany's next Topmodel-Kandidatinnen haben Schmetterlinge im Bauch! In der 17. Staffel von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow versuchen wieder zahlreiche Kandidatinnen, ihrem Traum von einer großen Modelkarriere näherzukommen. Privat haben ein paar Nachwuchsmodels ihr Glück hingegen längst gefunden: Einige sind nämlich seit langer Zeit in festen Beziehungen – und eine ist sogar bereits verlobt. Promiflash stellt euch die Boyfriends der diesjährigen GNTM-Teilnehmerinnen vor!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de