Macht sich die Schwangerschaft bereits bemerkbar? Erst vor wenigen Tagen machte Britney Spears (40) süße Neuigkeiten publik: Sie und ihr Partner Sam Asghari (28) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Musikerin ist es nach ihren Söhnen Sean Preston (16) und Jayden James (15), die aus der Ehe mit Kevin Federline (44) hervorgegangen sind, bereits Nachwuchs Nummer drei. Ein weiteres Baby hat sich die Sängerin sehnlichst gewünscht. Britneys Körper scheint sich sogar schon zu verändern – ihre Hosen sitzen bereits ungewohnt eng!

Via Instagram postete die 40-Jährige ein Video, in dem sie verschiedene Outfits präsentiert. Die meisten davon sind bauchfrei. "Ich muss jetzt meine Klamotten noch zeigen, bevor er deutlich sichtbar wird", spielte die Musikerin auf ihren wachsenden Babybauch an. Tatsächlich stellt Britney sogar schon erste Veränderungen fest. "Ich habe zwar einen kleinen Bauch, aber immerhin passt meine Hose – na ja, knapp", scherzte die "Toxic"-Interpretin. In welchem Monat sie sich befindet, verrät die Popprinzessin aber nicht.

Bei aller Vorfreude auf die kommende Zeit hat die Blondine aber auch Bedenken, nachdem sie in ihren vergangenen Schwangerschaften negative Erfahrungen gemacht hat. "Als ich schwanger war, hatte ich pränatale Depressionen. Ich muss sagen, das war wirklich schrecklich", offenbarte Britney. Aus diesem Grund wolle sie sich dieses Mal etwas mehr zurückziehen.

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden James Federline, Juli 2013 in Westwood

