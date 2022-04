Das Model Ireland Baldwin (26) ist besonders für ihre Natürlichkeit und Transparenz bekannt. Mit Schönheitsmakeln wie Cellulite, Dehnungsstreifen, Kurven und Co. geht das Model selbstbewusst um – und veröffentlicht auch des Öfteren Bilder, auf denen das zu sehen ist. Die 26-Jährige zeigte sich nun aber mit einer Kompressionsbandage im Gesicht – doch was hat es damit auf sich? Ireland unterzog sich einer Beauty-Behandlung, um Fett an ihrem Kinn loszuwerden!

Ireland ließ einen minimal invasiven Beauty-Eingriff vornehmen, um ein Fettpolster an ihrem Kinn loszuwerden. In einem TikTok-Video erklärte sie, dass es selbst, als sie extrem schlank war, nicht schwinden wollte. Deshalb beschloss sie sich nach jahrelangem Unwohlsein, einem speziellen Lifting namens FaceTite zu unterziehen. In ihrem Video rechtfertigte sich die Tochter von Alec Baldwin (64) und Kim Basinger (68): "Ich benutze hier nie Filter. Ich habe auch außer diesem einen Eingriff keine anderen Veränderungen an meinem Körper oder Gesicht vornehmen lassen!" Insgesamt sei Ireland mit sich und ihrem Körper sehr zufrieden, weshalb es nur bei dieser einen Schönheitskorrektur bleiben solle.

Doch diese Prozedur lies das Model nicht allein über sich ergehen! Auf Instagram postete sie ein Bild in Kompressionsbandage gemeinsam mit ihrer Cousine Alaia Baldwin (29) und witzelte darüber: "Cousinen, die zusammen ein FaceTite machen, bleiben auch zusammen." Trotz der vielen Kritik zu dem Bild, warum man denn so eine Behandlung in so jungem Alter mache, erntete Ireland auch viel Lob. So kommentierte ein Fan: "Ich liebe dich dafür, dass du so real bist."

