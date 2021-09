Ireland Baldwin (25) setzt mit nackter Haut ein Statement! Es ist kein Geheimnis: Die Tochter der Hollywood-Stars Alec Baldwin (63) und Kim Basinger (67) zeigt sich gerne mal freizügig in der Öffentlichkeit. Hin und wieder postet das Model sogar Nacktfotos auf Social Media und erregt dabei eine Menge Aufsehen. Jetzt veröffentlichte Ireland eine neue Bilderreihe im Bikini – um sich dabei für mehr Body Positivity einzusetzen!

Via Instagram teilte die 25-Jährige nun einige superästhetische, natürliche Fotos: Ireland posiert hier ungeschminkt in einen knappen braunen Bikini gekleidet in ihrem herbstlichen Garten – und fühlt sich dabei sichtbar wohl. In der Bildunterschrift betonte die tätowierte Beauty: "Ich umarme meine Cellulite, Dehnungsstreifen, Kurven, Ekzeme, eingewachsenen Haare, blasse Haut, haarigen Beine und all die anderen lustigen Sachen, die mich menschlich machen."

Ihre Fans und Freunde feiern Ireland für ihre Botschaft und bedanken sich in den Kommentaren überschwänglich. Auch ihre Stiefmutter Hilaria Baldwin (37) und das Curvymodel Ashley Graham (33) haben bereits ein Like hinterlassen. Wie gefallen euch die Schnappschüsse? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de