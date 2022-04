Ist die kurze Romanze zwischen Céline Bethmann (23) und Mats Hummels (33) schon wieder vorbei? Vor wenigen Tagen sorgten das Model und der Kicker für große Schlagzeilen, als sie gemeinsam ein Dinner-Date genossen. Anschließend bestätigte die frühere Germany's next Topmodel-Siegerin sogar, den Fußballer derzeit kennenzulernen. Doch nun scheint der Flirt schon wieder beendet zu sein – denn Céline entfolgte Mats im Netz!

Schaut man sich die Instagram-Abos der Brünetten genauer an, fehlt von dem Namen des BVB-Stars jede Spur. Offenbar will Céline die Postings des Beaus nicht weiter verfolgen – und auch die Beiträge seiner Ehefrau Cathy Hummels (34) will sie allem Anschein nach nicht sehen. Andersherum verhält es sich genauso: Denn auch Mats folgt Céline nicht mehr.

Dass sein Privatleben aktuell die Schlagzeilen beherrscht, stört den Vater eines Sohnes anscheinend gar nicht. Nachdem sich zahlreiche Nutzer das Maul über die Flirtgerüchte zerrissen hatten, meldete sich Mats selbst zu Wort – er amüsiere sich prächtig: "Hab gestern wirklich Tränen lachen müssen ob der geilen Tweets!"

Anzeige

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Influencerin

Anzeige

Getty Images Mats Hummels, deutscher Mittelfeldspieler

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de