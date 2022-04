Wie steht es gesundheitlich um Flavio Briatore (72)? Der Sport- und Industriemanager feierte am 12. April seinen 72. Geburtstag. Diesen besonderen Tag verbrachte der gebürtige Italiener mit seiner Ex-Frau Elisabetta Gregoraci (42). Mit ihr bekam Flavio 2010 einen Sohn namens Nathan, der auch mit von der Partie war. Das Dreiergespann besuchte zu diesem Anlass ein Restaurant, doch der Anblick, den Flavio den Fotografen bot, könnte besorgniserregend sein: Er saß im Rollstuhl.

Wie Daily Mail berichtet, zog sich Flavio im vergangenen Monat eine Verletzung an seiner Achillessehne zu, weswegen er operiert werden musste. Nach dem Eingriff ist der Geschäftsmann immer noch auf einen Rollstuhl angewiesen, wie die Fotos jetzt beweisen. Auf den Bildern wird der Ex-Formel-1-Teamchef im Rollstuhl aus einem Hotel in Mailand geschoben, um in einem Restaurant seinen Geburtstag zu feiern.

Nach seiner Operation im vergangenen Monat teilte der Ex von Heidi Klum seinen Followern auf Instagram seinen Gesundheitsstatus mit. Die Operation sei gut verlaufen, dennoch erwarte ihn "eine Zeit der Unbeweglichkeit". "Aber ich werde weiter arbeiten und aktiv bleiben, wie immer", versprach er seinen Fans.

Instagram / briatoreflavio Flavio Briatore mit seiner Ex-Frau Elisabetta Gregoraci und dem gemeinsamen Sohn Nathan, April 2022

MEGA Elisabetta Gregoraci mit ihrem Sohn Nathan, April 2022

Getty Images Flavio Briatore, italienischer Geschäftsmann

