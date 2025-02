Kommt Leni Klum mit Papa Flavio Briatore zum Opernball?

Mischt Leni Klum (20) etwa bald die Wiener High Society auf? Angeblich könnte sie am 27. Februar beim prestigeträchtigen Wiener Opernball dabei sein. Wie laut Bild aus Insiderkreisen zu hören ist, laufen tatsächlich Verhandlungen darüber, ob die Laufstegschönheit zusammen mit ihrem Vater Flavio Briatore (74) an der glamourösen Veranstaltung teilnimmt. Wie die Zeitung berichtet, sollen Leni und ihr Papa ziemlich viel Geld für ihre Teilnahme bekommen. Der genaue Betrag ist nicht bekannt. Doch Superstars wie etwa Priscilla Presley (79), die vergangenes Jahr als Richard Lugners (✝91) Begleiterin teilnahm, sahnte für ihren Auftritt 150.000 bis 200.000 Euro ab. Gut möglich, dass das Vater-Tochter-Duo eine ähnliche Gage bekommt.

Auch die Mutter der 20-Jährigen steht auf so mancher Opernball-Wunschliste – auch bei Richard Lugner. Laut der Witwe des im vergangenen Jahr verstorbenen Bauunternehmers, Simone Lugner, habe er Heidi gerne mal mit zum Opernball bringen wollen. "Richard hatte die Frau Klum auch mal angefragt, aber sie hatte kein Interesse", erklärte sie gegenüber der Zeitung. Simone selbst ist dieses Jahr alleine auf dem Event als Reporterin unterwegs. Sollte neben Leni auch Heidi dort auftauchen, habe sie schon eine Frage für sie parat: "Ich würde sie fragen, wie sie es schafft, in ihrem Alter so schön zu sein."

Ob die Klums sich beim Wiener Opernball blicken lassen, bleibt abzuwarten. Heidis Terminkalender dürfte aktuell allerdings schon sehr voll sein – sie steckt nämlich noch in den Dreharbeiten für die 20. Staffel von Germany's Next Topmodel in Los Angeles. Auch ihre Tochter ist bei einigen Folgen dabei und unterstützt sie bei den Entscheidungen. Direkt in der ersten Folge der Staffel saß sie neben ihrer Mutter und wählte aus zahlreichen Bewerberinnen die besten 49 Mädels aus. In der zweiten Folge, die sich ganz um die Männer drehte, war Naomi Campbell (54) Gastjurorin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige Anzeige

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und Leni Klum beim GNTM-Casting 2025

Anzeige Anzeige