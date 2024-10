Ist Ex-Formel-1-Boss Flavio Briatore wieder mit Ex zusammen?

Der ehemalige Formel-1-Boss Flavio Briatore (74) scheint nicht nur beruflich, sondern auch in Sachen Liebe voll auf Erfolgskurs zu sein. Der einstige Mentor von Michael Schumacher (55) soll angeblich wieder mit seiner Ex-Frau Elisabetta Gregoraci (44) zusammen sein. Wie die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtet, gebe es deutliche Anzeichen, dass die Liebe zwischen ihnen sechs Jahre nach ihrer Trennung wieder neu entfacht wurde.

Der Funke zwischen dem Vater von Leni Klum (20) und Elisabetta soll erneut übergesprungen sein, nachdem Elisabetta sich von ihrem Freund, dem Unternehmer Giulio Fratini, getrennt habe. Seit Monaten gibt es laut des italienischen Magazins keine gemeinsamen Aufnahmen der beiden mehr und auch auf ihren Social-Media-Kanälen fehlt von Giulio jede Spur. Stattdessen teilt die Moderatorin und frühere Miss Kalabrien regelmäßig Fotos mit ihrem Sohn Nathan Falco, den sie mit Flavio hat. Und es gab ein weiteres Indiz: In einer TV-Show wurde Elisabetta kürzlich auf Flavio angesprochen und scherzte: "Haben wir uns getrennt? Ich habe es nicht bemerkt." Ob hinter dieser Aussage wohl mehr steckt?

Flavio und Elisabetta heirateten 2008 in einer glamourösen Zeremonie in Rom. Trotz eines Altersunterschieds von 30 Jahren galt ihre Liebe als stark und unerschütterlich. Zwei Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn Nathan Falco zur Welt, der das Glück der kleinen Familie perfekt machte. Nach der Trennung 2017 floss kein böses Blut bei dem Promi-Paar – im Gegenteil. Sie blieben stets in freundschaftlichem Kontakt, vor allem zum Wohle ihres Sohnes.

Instagram / briatoreflavio Flavio Briatore im Oktober 2023

Getty Images Flavio Briatore und Elisabetta Gregoraci , 2013

