Was hält eigentlich Joelina Drews (26) berühmter Papa Jürgen Drews (77) von ihrem musikalischen Werdegang als Sängerin? Seit 2020 ist die Tochter des Königs von Mallorca unter dem Küstlernamen Joedy im Musik-Business aktiv. Innerhalb der letzten zwei Jahre hat die 26-Jährige als Popmusikerin eine EP und diverse Singles veröffentlicht, zuletzt erschien ihr Track "Detox". Promiflash hat mit Joelina über ihre Karriere gesprochen – und wie Papa ihre Entwicklung sieht!

"Ihm wäre es natürlich lieber, wenn ich den einfachen Weg gegangen wäre und ebenfalls Schlager gemacht hätte. Er bekommt natürlich mit, wie ich immer wieder am struggeln bin und würde mir gern helfen", berichtete Joelina im Promiflash-Interview. Sie wolle aber ihren ganz eigenen Weg gehen und sei schon mächtig stolz, was sie bereits durch ihre harte Arbeit erreicht hat. Obwohl ihr Papas Schlager-Genre gerade offenbar nicht so richtig in den Plan passt, kann sie sich dennoch vorstellen, als Joedy noch mal ein Duett mit Jürgen aufzunehmen. "Tatsächlich hatte ich vor Kurzem eine sehr coole Idee, die ich gern mit meinem Papa umsetzen würde! Mal schauen, ob es klappt."

Auf Spotify hat Joelina bereits fast 50.000 monatliche Hörer – und dass sie sich das alles allein erarbeitet und aufgebaut hat, erfüllt sie mit Stolz, wie sie Promiflash erklärte: "Mein Ziel ist es, stets qualitativ hochwertig zu arbeiten und ich bin sehr zufrieden damit, wie es bisher läuft. Klar wünsche ich mir, dass mein Projekt irgendwann richtig groß wird und ich so viele Menschen wie möglich erreiche. Aber ich weiß, dass es früher oder später passieren wird, denn ich liebe, was ich mache und bin noch dazu sehr ehrgeizig", schloss sie ab.

Getty Images Joelina Drews und Jürgen Drews im Dezember 2020

Instagram / joedybeats Joedy, Sängerin

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Sängerin

