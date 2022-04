War es ein Konflikt mit Ansage? Bei Kampf der Realitystars trifft in diesem Jahr wieder ein bunt gemixter Cast unter der Sonne Thailands aufeinander. Mit von der Partie sind auch Elena Miras (29) und Tessa Bergmeier. Erstere zeigte sich bei Love Island und Das Sommerhaus der Stars von ihrer streitlustigen Seite. Letztere sorgte 2009 bei Germany's next Topmodel für jede Menge Drama. Dass diese Kombination kaum gut gehen kann, zeigt sich gleich in der ersten Folge.

Weil sie sich bei der Ankunft und Begrüßung des Models missachtet fühlte, ist Elena von Anfang an nicht gut auf Tessa zu sprechen. "Ich wünsche ihr wirklich ganz viel Spaß hier im Haus, denn für sie wird das nicht schön sein", kündigt sie im Interview an. Auch Mitstreiter Yasin Mohamed (30) merkt schnell, dass die Stimmung zu kippen droht: "Elena hat mir einen Blick zugeworfen und da wusste ich, da passt was nicht und da ist was in der Luft."

Beim Abendessen kommt es dann zum Streit: Tessa fühlt sich von der Gruppe wegen ihrer Essgewohnheiten bedrängt. Anschließend denkt sie, dass Elena und Sharon Trovato über sie lästern würden – was der Ex-"Love Island"-Siegerin gar nicht passt: "Es geht gerade überhaupt nicht um dich! Du hast ein Problem mit mir, nicht ich mir dir!" Tessa kontert daraufhin und heizt den Zoff weiter an: "Was ist denn los mit dir? Du brauchst Sendezeit, oder?"

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Tessa Bergmeier bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de