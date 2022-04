Heidi Klum (48) stellt ihr gutes Modebewusstsein wieder einmal unter Beweis – dieses Mal mit einem luftigen Outfit! Die Germany's next Topmodel-Jurorin führt ihren Modelnachwuchs jedes Jahr aufs Neue in die Welt der Mode ein. Ob für ein Fotoshooting, den Laufsteg oder für das Privatleben – Heidi weiß, wie man sich stylen muss, um gut anzukommen. Das zeigte das Fashion-Vorbild nun wieder durch ihre Kleiderwahl: In einem sommerlichen langen Kleid überzeugt Heidi mit ihrem Look!

Auf dem Weg zu den Aufnahmen von America's Got Talent in Los Angeles ergatterten Paparazzi einen Schnappschuss der Jurorin in einem luftigen Outfit. Für den Gang zur Arbeit wählte die 48-Jährige ein schwarzes, locker sitzendes Maxikleid mit buntem Print aus. Das kombinierte das Model mit schwarz-weiß gemusterten Boots, einer weißen Nietentasche und Sonnenbrille. Bei den Schnappschüssen winkt Heidi sogar noch freundlich in die Kamera!

Aber nicht nur Heidi zeigt sich stilsicher mit ihren Outfits vor den Paparazzi – auch ihre Tochter Leni Klum (17) weiß, wie man sich kleidet! Die 17-Jährige ließ sich auf einem Red-Carpet-Event in einem giftgrünen Biker-Look ablichten. In Kombination mit ihren braun gefärbten Haaren steht ihr der knallige Zweiteiler besonders gut.

Heidi Klum in Los Angeles

Heidi Klum in Los Angeles

Leni Klum, Tochter von Heidi Klum

