Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) fliegen nach Europa! Es ist noch nicht lange her, dass die Gedenkfeier zum Todestag von Prinz Philip (✝99) stattfand. Das Königshaus versammelte sich, um dem verstorbenen Monarchen die letzte Ehre zu erweisen. Doch Harry und seine Gattin traten die Reise zum Gedenkgottesdienst nicht an – und verpassten somit die Zeremonie. Einen anderen Trip lässt sich das Ehepaar aber wiederum nicht entgehen...

Wie The Sun berichtet, sind der Duke of Sussex und seine Gattin nur wenige Tage nach dem verpassten Gottesdienst nach Holland aufgebrochen. Dort finden die Invictus Games für kriegsversehrte Athleten statt, welche Harry und Meghan wohl auf keinen Fall verpassen wollen. Der 37-Jährige ist der Initiator des Spektakels und will vermutlich Teil der Eröffnungsfeier sein.

Dass sich Harry trotz dieser Reise nach wie vor von Großbritannien fernhält, könnte mit dem anhaltenden Rechtsstreit über seinen Polizeischutz zusammenhängen. Denn The Sun berichtet außerdem, der Royal würde sich nicht sicher fühlen, wenn er ohne Scotland-Yard-Polizisten in seine Heimat zurückkehrt. Demnach sei dies auch der Grund dafür, warum er die Trauerfeier seines Großvaters versäumt hätte.

Getty Images Prinz Harry, Prinz Philip und Prinz William, 2015

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Getty Images Prinz Harry, 2021

