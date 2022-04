Rihanna (34) schwebt im Baby-Glück! Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. Nach der zuckersüßen Enthüllung zeigen sich die werdenden Eltern nur allzu gern in der Öffentlichkeit. Vor allem die Musikerin setzt ihren Babybauch in sexy Looks stets gekonnt in Szene. Viele Details sind über den Nachwuchs der beiden bisher aber noch nicht bekannt. Geplant war das Baby aber offenbar nicht – wie Rihanna nun ausplauderte!

Das verriet die Beauty nun gegenüber der Vogue: "Ich würde nicht sagen, dass wir geplant haben, eine Familie zu gründen." Laut Rihanna sei es einfach passiert. "Wir hatten einfach Spaß und dann stand es einfach da, auf dem Test", offenbarte die 34-Jährige. Jedoch sei sie nicht der Ansicht, dass man erst heiraten müsse, um ein Baby bekommen zu können. "Wer zum Teufel sagt, dass es so sein muss?", fragte die "Umbrella"-Interpretin ironisch.

Ihrem Liebsten überbrachte sie die guten Neuigkeiten direkt, nachdem sie einen Schwangerschaftstest im Badezimmer gemacht hatte. "Ich rief ihn herein und zeigte es ihm. Dann war ich am nächsten Morgen beim Arzt und unsere Reise begann", gab Rihanna preis. Bisher genießt sie ihre Schwangerschaft in den vollsten Zügen. Besonderen Spaß habe sie daran, ihre Babykugel in stylishen Outfits zu betonen.

Rihanna, Musikerin

Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week

Rihanna im April 2022

