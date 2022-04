Was war da nur bei Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) los? Der einstige Prince Charming-Kandidat und der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer haben vor wenigen Tagen eine Kreuzfahrt gemacht. Eine Urlauberin behauptete gegenüber Promiflash, dass die beiden dabei so hart gefeiert hätten, dass sie vom Schiff geflogen seien. Doch nun klärte Sam in seiner Instagram-Story auf: "Wir haben zwar Party gemacht, aber ganz normal wie andere Gäste auch."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de