Johnny Depp (58) und Amber Heard (35) fetzen sich vor Gericht! Das einstige Hollywood-Traumpaar reichte 2016 die Scheidung ein. Seitdem stecken die beiden in einem erbitterten Rosenkrieg. Die Schauspielerin klagte ihren Ex-Mann wegen häuslicher Gewalt an. Er drehte den Spieß daraufhin um und reichte gegen Amber 2021 eine Verleumdungsklage ein. Nun begann der Prozess in Virginia. Was droht, ist eine heftige Schlammschlacht und schlimme Vorwürfe von beiden Seiten!

The Sun berichtete, dass Ambers Anwälte den Fluch der Karibik-Star direkt am ersten Tag des Prozesses mit schlimmen Anschuldigungen konfrontiert hätten. Im Gerichtssaal hieß es, dass Johnny seine Ex-Frau vor einigen Jahren zuerst mit einer Alkoholflasche geschlagen hätte. Danach soll er sie angeblich drei Tage lang als Geisel genommen haben, so die Anwälte.

Laut Ambers Anwältin Elaine Bredehoft habe der Übergriff im März 2015 in Australien stattgefunden. "Er hat ihr gesagt, dass er sie verdammt noch mal umbringen wird und er sie verdammt noch mal hasst", soll sie im Gericht vor der Jury vorgebracht haben. Mit ihren Worten richtete sich die Juristin angeblich gezielt an Johnny. Der 58-Jährige soll die Vorwürfe schockiert abgestritten haben – auch seine Verteidiger dementierten die Beschuldigungen.

