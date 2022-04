Fühlt sich Ludwig Hummels (4) etwa gelangweilt? Am 13. April fiel der Startschuss für die neue Staffel der beliebten Reality-TV-Show. Jetzt kämpfen unter anderem Yeliz Koc (28), Elena Miras (29), Jan Leyk (37) und Co. um den Titel "Realitystar 2022". Moderiert wird die Sendung von Cathy Hummels (34). Die erste Folge der Show wollte sich die Influencerin mit ihrem Sohn Ludwig angucken. Doch der schien von dem TV-Programm so gar nicht begeistert gewesen zu sein...

Auf Instagram postete Cathy ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie und Ludi vor dem Fernseher sitzen. Doch anstatt gebannt seiner Mama zu lauschen, musste der 4-Jährige gähnen. "Mama ansehen, ist wohl langweilig", lachte die Moderatorin zu dem Beitrag, beteuerte jedoch: "Es liegt wohl eher an der Uhrzeit."

Doch ahnt der kleine Junge überhaupt, welchen Bekanntheitsgrad seine Mama hat? "Ich mag das Wort berühmt nicht so gern, weil es für unsere Mama-Sohn-Beziehung nicht relevant ist. Er merkt, dass viele Menschen meinen Namen kennen", erklärte Cathy im Interview mit Promiflash.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de