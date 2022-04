Nathalie Volk (25) wünscht sich mehr seriöse Jobangebote. Das Model wurde 2014 durch seine Teilnahme an Germany's next Topmodel bekannt. Zwei Jahre später zog die Influencerin ins Dschungelcamp ein. Nachdem sie ihren Partner, den Medienunternehmer Frank Otto (64), kennengelernt hatte, entschied sich die TV-Bekanntheit dazu, Schauspiel in den USA zu studieren. Wie Nathalie jetzt verriet, wolle sie aufgrund ihrer Ausbildung nun nicht mehr an Trash-TV-Formaten teilnehmen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 25-Jährige, wie es derzeit um ihr Berufsleben steht. So arbeite sie aktuell an Projekten in den USA, wolle aber auch in Deutschland welche realisieren. "Die meisten sind extrem unseriös. [...] Da kommen ganz viele Anfragen, eigentlich von jeder TV-Produktion, die es so gibt in Deutschland, die ich aber alle ablehne", plauderte sie aus. Etwas "Unseriöses" zu moderieren oder zu machen, fände die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin schade. "Ich liebe es, schöne Kunst zu machen und nichts Trashiges, da ich an einer sehr bekannten Schule hier studiert habe, in New York", erklärte sie ihren Fans.

Doch anstatt mit ihrer Schauspielkarriere machte Nathalie in den vergangenen Wochen immer wieder mit ihrem Liebesleben von sich reden. Erst vergangenen Monat gab die Brünette bekannt, dass sie wieder mit ihrem Ex Frank Otto zusammen ist. Das Paar hatte sich zwei Jahre zuvor getrennt.

Nathalie Volk in New York im Oktober 2021

Nathalie Volk, Model

Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2017

