Fiona Erdmann (33) wird wieder einmal bewusst, wie schnell die Zeit vergeht! Die Influencerin ist derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger – und das, obwohl sie vor nicht allzu langer Zeit ihren Sohn Leo auf der Welt begrüßen durfte. Der Kleine kam 2020 ins Leben seiner Eltern und entwickelt sich prächtig. Dass Leo längst kein Baby mehr ist, musste sich Fiona jetzt noch einmal in Erinnerung rufen: Ihr Sohn ist jetzt ein Kindergartenkind.

"Leo ist nun im Kindergarten. Er ist heute sogar allein reingelaufen. Mein großer Junge", schwärmte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Zuvor hatte sie schon ein paar Aufnahmen von sich im Auto geteilt, als sie den Knirps gerade in seiner Tagesstätte abgeliefert hatte. "Mein kleines Baby geht in den Kindergarten – ich kann das einfach gar nicht fassen", betonte sie und konnte sich ein paar Tränen der Rührung nicht verkneifen.

Tatsächlich hat sich Leo aber ziemlich gut geschlagen – er habe Spaß gehabt und alle Regeln befolgt. "Ich habe ungefähr eine halbe Stunde draußen gewartet und dann irgendwie dreimal angerufen und gefragt, ob er okay ist. Und er spielt die ganze Zeit und ist happy", berichtete Fiona, die zunächst wohl ziemlich besorgt war. Am Ende sei aber alles "perfekt" gewesen.

Anzeige

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe (l.) und ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

Anzeige

ActionPress Fiona Erdmann, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de