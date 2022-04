Für Christin Kaeber (33) könnte es momentan nicht besser laufen. Im Januar verkündete die hübsche Brünette, dass sie und ihr Partner Leons Eltern ihres zweiten gemeinsamen Kindes werden. Bei einer Gender-Reveal-Party teilte die Schwester von Liz Kaeber (29) dann auch das biologische Geschlecht ihres Wonneproppens mit: Das Pärchen erwartet einen Jungen! Doch haben sich Christin und Leons bereits einen Namen für ihren Nachwuchs überlegt?

In einem Instagram-Q&A beantwortete Christin am Dienstag einige Fragen ihrer Fangemeinde. Dabei wollte ein Follower von der 33-Jährigen wissen, ob sie und ihr Liebster schon einen Namen für ihr Baby parat haben. "Wenn es nach Leons geht, steht der Name schon seit Monaten fest. Ich versuche mich damit anzufreunden", plauderte Christin aus und erklärte weiter, dass sie den Namen zwar sehr gerne lesen würde, allerdings noch Schwierigkeiten dabei hätte, ihn auszusprechen. "Jungennamen sind so schwierig. Hilfe...", räumte sie ein und schrieb weiter, dass sie noch keine konkrete Idee hätte.

Im Netz teilt die Beauty immer wieder niedliche Schwangerschaftsupdates mit ihren Fans. "Ich habe mich jetzt gerade mal auf die Waage gestellt und ich habe einfach schon acht Kilo zugenommen", verriet Christin Anfang März, als sie ihre wachsende Babykugel stolz in einem kurzen Video in Szene gesetzt hatte.

Anzeige

Instagram / leons.kogajs Leons Kogajs und Christin Kaeber

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit Babybauch

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de