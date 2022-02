Christin Kaeber (33) lüftet endlich das Geheimnis! Die Influencerin und ihr Partner Leons erwarten derzeit ihr zweites Baby. Das Geschlecht des Ungeborenen kannte die ehemalige Survivor-Teilnehmerin bisher selbst noch nicht. Einzig ihre Schwester Liz Kaeber (29) wusste, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Bei einer Gender-Reveal-Party haben es jetzt auch die werdenden Zweifach-Eltern erfahren – und gaben es an ihre Follower weiter: Im Netz verkündete Christin nun endlich das Babygeschlecht!

In einem Instagram-Video zeigte die 33-Jährige zunächst den Moment, in dem sie ihrer jüngeren Schwester den Umschlag mit dem Geschlecht überreichte. Dann gab sie Einblicke in ihre Babyparty. Als Christin und Leons einen großen schwarzen Ballon zum Platzen bringen, regnet es blaues Konfetti. Das heißt: Christin und ihr Freund erwarten einen Jungen! Vor allem der künftige Zweifach-Papa scheint sich über diese Nachricht zu freuen. Nach einem Jubelschrei nahm er seine Partnerin in den Arm.

Somit darf sich ihre Tochter Nia auf ein Brüderchen freuen. Schon im Januar hatte Christin erzählt, wie sehr die Zweijährige von ihrem Geschwisterchen begeistert ist. "Nia hat heute auf meinen Bauch gezeigt, ihn angefasst und 'Baby' gesagt. Das hatte sie zuvor noch nie gemacht", hatte sie damals berichtet.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit Babybauch

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber im Februar 2022

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

