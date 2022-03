Christin Kaeber (33) kann die Zahl auf der Waage kaum fassen. Anfang des Jahres verkündete die Berlinerin, dass sie erneut schwanger ist. Seitdem hält die Blondine ihre Follower auch regelmäßig über die Entwicklung ihres Nachwuchses auf dem Laufenden. So verrieten die Beauty und ihr Freund Leons beispielsweise bereits, dass sie sich auf einen Sohn freuen dürfen. Jetzt plauderte Christin außerdem aus, wie viel Gewicht sie während der Schwangerschaft schon zugelegt habe.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 33-Jährige nun ein kurzes Video, in dem sie ihre kugelrunde Körpermitte perfekt in Szene setzte. "Wow, mein Bauch ist explodiert und einfach doppelt so groß", schrieb sie dazu. Sie habe generell das Gefühl, dass sich ihr Bauch in den vergangenen Wochen fast verdoppelt habe. Ob das an ihrem Gewicht liegen könnte? Christin verriet ihren Abonnenten nämlich, wie viel sie in den vergangenen Monaten schon zugelegt hat. "Ich habe mich jetzt gerade mal auf die Waage gestellt und ich habe einfach schon acht Kilo zugenommen", erzählte die große Schwester von Liz Kaeber (29) schockiert. "Das hätte ich im Leben nicht gedacht", versicherte sie anschließend erneut.

Bei ihrer ersten Schwangerschaft mit Töchterchen Nia habe sie am Ende sogar fast 30 Kilo mehr gewogen. Damals habe sie auch sehr viel gegessen, doch dieses Mal würde sie keinen großen Appetit oder generell Hunger verspüren. "Ich hoffe, dass ich die nicht noch erreiche", gestand die baldige Zweifachmama.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit Babybauch

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Partner Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Juni 2021

