Queen Elizabeth II. (95) sorgt für einen erschreckenden Anblick! Dass es in Sachen Gesundheit um die britische Monarchin aktuell nicht so gut steht, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. In der vergangenen Woche wurde sogar noch spekuliert, ob die Monarchin überhaupt an der Gedenkfeier für ihren verstorbenen Gatten Prinz Philip (✝99) teilnehmen könne. Den Gottesdienst ließ sich die Queen zwar nicht entgehen – wirkte dabei allerdings so gebrechlich wie nie!

Wie The Mirror im Liveticker zur Andacht berichtete, sei die fast 96-Jährige ziemlich geschwächt in der Westminster Abbey erschienen. Neben ihrem Gehstock, der sie bereits in den vergangenen Tagen regelmäßig beim Gehen unterstützte, erhielt die Queen zusätzlichen Halt von ihrem Sohn Prinz Andrew (62), der sie in die Kirche begleitete. Dort bekam die Seniorin für den gesamten Ablauf der Feier extra einen Stuhl zugewiesen, um sich nicht immer wieder erheben zu müssen.

Auf einen Rollstuhl konnte die Queen also offensichtlich verzichten – immerhin wäre das rollende Gefährt für die royale Dame auch ein absolutes No-Go gewesen, wie sie im Voraus klargestellt hatte. Sie wollte nämlich nicht so fotografiert werden wie einst ihre Schwester Prinzessin Margaret (✝71), die nach ihrem Schlaganfall nicht mehr selbstständig laufen konnte.

Getty Images Queen Elizabeth II. und ihr Sohn Prinz Andrew

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew

Getty Images Queen Elizabeth im März 2022

