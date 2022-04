Die Vorwürfe gegen Amber Heard (35) verdichten sich. Derzeit findet der Verleumdungsprozess gegen die Schauspielerin statt. Ihr Ex-Mann Johnny Depp (58) hat die Aquaman-Darstellerin verklagt, da sie in einem Artikel behauptet hatte, Überlebende von häuslicher Gewalt zu sein. Die Schwester des Fluch der Karibik-Stars machte Amber bereits schwere Vorwürfe. Nun packte auch Johnnys Nachbar und Freund aus Kindertagen, Isaac Baruch, gegen die Mutter einer Tochter aus.

"So viele Menschen sind von dieser bösartigen Lüge betroffen, die Amber begonnen und geschaffen hat", begann Isaac seine Aussage laut The Wrap. Er berichtete, dass er am 21. Mai 2016 Glasscherben und Wein an den Wänden und Pfützen auf dem Boden im Wohnungsflur gesehen hat und erinnerte sich daran, dass Amber ihm am nächsten Tag im Flur sagte: "Johnny kam letzte Nacht vorbei und wurde gewalttätig." In den darauffolgenden Tagen habe Isaac die Schauspielerin mehrmals gesehen, aber nie irgendwelche Anzeichen dafür bemerkt, dass sie misshandelt worden sei. "Es gibt keine Rötungen, keine Schwellungen, keine blauen Flecken, kein gar nichts. Amber sah einfach nur aus wie Amber", versicherte der Zeuge.

An einem Punkt wurde Isaac von seinen Gefühlen überwältigt. Unter Tränen sagte er den Geschworenen: "Es ist nicht richtig. Es ist nicht fair, was sie getan hat und was passiert ist und dass so viele Menschen davon betroffen sind. Es ist wahnsinnig, wie das passiert ist."

