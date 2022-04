Die Hüllen werden fallen! In der diesjährige Staffel von Germany's next Topmodel ist wieder einiges los: Neben dem alljährlichen großen Umstyling, dem die Fans immer gespannt entgegenblicken, treten die Kandidaten in der kommenden Folge zum Nacktshooting an. Paparazzi-Aufnahmen vom Drehtag sorgten schon vor einigen Wochen für mächtig Aufsehen. Doch was sagen eigentlich die Ex-Teilnehmerinnen zu dem Spektakel? Promiflash hat bei Fata Hasanović (27) nachgefragt!

Im Interview mit Promiflash äußerte die 27-Jährige Zweifel daran, dass es sich dabei wirklich um das heftigste Nacktshooting seit Langem handle. Dennoch stehe Fata dem Ganzen auch skeptisch gegenüber "Die Mädels müssen bei dem Shooting als Zeiger die Uhrzeit anzeigen – ich weiß nicht, ob ich es gern hätte, wenn mir jemand in den Schritt fotografiert", verriet die Influencerin ehrlich.

Daneben betonte die gebürtige Berlinerin, dass ein Nacktshooting für sie selbst nicht schlimm ist, der jeweilige Drehort jedoch mit Risiken verbunden sei. "Im TV sieht man zwar nichts, aber dafür dann in den Zeitungen, weil ein Paparazzo vor Ort war [...] Man könnte das Shooting auch einfach im Studio machen, wie in dem einem Jahr mit den süßen Hunden", schilderte sie diesbezüglich.

ActionPress Eine Kandidatin am GNTM-Set

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, ehemalige GNTM-Kandidatin

