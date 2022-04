Queen Elizabeth II. (95) zieht sich immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Die britische Monarchin hatte in den vergangenen Monaten vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie wirkt sehr gebrechlich und ist kaum noch ohne Gehhilfe unterwegs. Zudem gibt sie nach und nach einige Aufgaben an ihre Nachfolger ab und zeigt sich nur noch selten auf Veranstaltungen. Auch dem Gründonnerstagsgottesdienst wird sie nicht beiwohnen.

Wie der Buckinghampalast in einer offiziellen Erklärung bekannt gab, wird die religiöse Zeremonie am 14. April ohne die 95-Jährige stattfinden. Dabei befindet sich die St. Georgs-Kapelle, in der der Gottesdienst abgehalten wird, nur unweit von ihrem derzeitigen Aufenthaltsort auf Schloss Windsor. Stattdessen soll sie von Prinz Charles (73) vertreten werden. Es ist das erste Mal in ihrer Amtszeit, dass die Queen nicht an der Veranstaltung teilnimmt.

Zuletzt hatte sich die gebürtige Londonerin bei einer Gedenkfeier zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Prinz Philips (✝99) in der Öffentlichkeit gezeigt. Bis erste Bilder von ihr aufgetaucht sind, war jedoch unklar, ob sie wegen ihres Gesundheitszustandes erscheinen wird – immerhin war es ihr bis dahin erster öffentlicher Auftritt außerhalb von Schloss Windsor binnen sechs Monaten.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Eröffnungszeremonie des Senedd in Cardiff im Oktober 2021

Getty Images Prinz Charles beim Gedenkgottesdienst für Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew bei Prinz Philips Gedenkfeier im März 2022

