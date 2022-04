Der Zoff zwischen Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale flammt wieder auf! Mitte Januar gaben die Temptation Island-Stars nach zwei Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Eigentlich hatte die Blondine angemerkt, auch nach dem Liebes-Aus noch mit dem Fitnesstrainer befreundet bleiben

zu wollen – doch allzu versöhnlich geht es bisher nicht zu. In der gemeinsamen Wohnung hatte Fabio im Streit eine Tür zerstört – was nun zu Streit führt!

In seiner Instagram--Story räumte der Italiener zwar ein, bei einer Auseinandersetzung in Rage geraten zu sein und die Tür demoliert zu haben, betonte aber auch, wie zuverlässig er diese nun wieder repariert habe. Das schien Marlisa allerdings zum ersten Mal zu hören. "Er stellt sich immer dar wie der Tolle, aber jetzt zeige ich die Realität. Fabio, wo ist denn die tolle Tür?", wandte sich die Influencerin an ihren Ex und präsentierte ein türloses Badezimmer. "Bleib mal ein bisschen bei der Realität", schimpfte sie zudem.

Marlisa schoss sogar noch weiter gegen ihren Verflossenen und schilderte die Umstände, unter denen die Tür kaputtgegangen war. "Und warum haben wir uns getrennt? Weil Fabio komplett geistesgestört ist und eskaliert ist in einem bekloppten Streit", schimpfte sie und betonte: "Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie es bei uns zu Hause gescheppert hat."

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale im Dezember 2021 auf Ibiza

