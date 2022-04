Amaya Bakers (18) Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg ist geplatzt! In der elften Folge der Castingshow stellte sich die Auszubildende aus Böblingen nicht nur dem herausfordernden Twin-Walk, sondern auch dem gefürchteten Nacktshooting. Allerdings konnte sie Heidi Klum (48) mit ihrer Leistung bei den Challenges nicht überzeugen und musste deshalb die Heimreise antreten. Amaya selbst fand ihre Leistung aber gar nicht so schlecht...

In ihrer Instagram-Story meldete sich Amaya jetzt nach ihrem GNTM-Rauswurf zu Wort – und dabei machte sie deutlich, dass sie beim Nacktshooting nicht total versagt habe. "Ich fand, dass mein Shooting jetzt nicht schlecht war – aber es war natürlich eines meiner schwächsten Shootings, die ich hatte", betonte die Azubine. Sie vermute, dass sie sich während der Fotosession einfach zu viele Gedanken gemacht habe. "Ich glaube, ich war einfach so überfordert, weil die eine Pose nicht funktioniert hat", nahm die 18-Jährige an.

Trotz ihres Rauswurfs lässt sich Amaya nicht entmutigen – das Nachwuchsmodel lässt sich nämlich auch durch Heidis Entscheidung nicht von seinem Weg abbringen. "Ich werde meinen Traum, Model zu werden, weiterhin verfolgen", versicherte sie ihren Fans und fügte hinzu: "Ich werde auf Social Media auch aktiver sein."

Instagram / amaya.gntm22.official Amaya Baker, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / amaya.gntm22.official Amaya Baker im Februar 2022

Instagram / amaya.gntm22.official Amaya Baker im Februar 2022

