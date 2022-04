Bei Germany's next Topmodel wurde es jetzt wieder ernst – die Entscheidung stand an! In der aktuellen Folge von Heidi Klums (48) Castingshow mussten sich die Kandidatinnen ganz besonders kniffligen Herausforderungen stellen: Neben einem Twin-Walk stand nämlich auch das gefürchtete Nacktshooting auf dem Plan. Aber eine Kandidatin konnte Heidi in der neuen Episode nicht mehr mit ihrer Leistung überzeugen – für wen ist der Traum vom GNTM-Sieg jetzt geplatzt?

Am Ende der elften GNTM-Folge mussten Anita (20), Sophie und Amaya (18) zittern: Die drei Kandidatinnen schnitten beim Nacktshooting nämlich am schlechtesten ab. Doch Heidi berücksichtigte in ihrer Entscheidung nicht nur die Fotosession, sondern auch den Walk. "Wer ein kleines bisschen mitgerechnet hat, weiß, dass eine von euch dreien doppelt wackelt – und das bist leider du, Amaya", verkündete die Chefjurorin ihre Entscheidung und betonte: "Amaya, es tut mir leid! Ich habe heute leider kein Foto für dich!"

Dass Amaya die Heimreise antreten muss, kam für viele Kandidatinnen sehr überraschend! "Für uns ist es nicht ganz nachvollziehbar", beschwerten sich beispielsweise Anita und Vivien (22) kurz nach der Exit-Verkündung unter Tränen. Die zwei haben ihre Mitstreiterin in den vergangenen Wochen immer als sehr talentiert eingeschätzt. "Amaya, die war einfach stark", erklärten die beiden.

