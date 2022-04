Jo Weil (44) schützt die Privatsphäre seines Partners! Vor rund zwei Jahren hat sich der Schauspieler nicht nur als homosexuell geoutet – er hat auch verraten, dass er seit vielen Jahren einen festen Freund hat. Sein Liebster heißt Tom und tauchte schon auf dem ein oder anderen Schnappschuss mit Jo auf. Sein Gesicht ist aber nie zu sehen. Warum eigentlich? Der gebürtige Frankfurter verriet jetzt: Tom habe selbst entschieden, nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen zu wollen.

Der einstige Verbotene Liebe-Darsteller beantwortete einige Fragen seiner Fans auf Instagram. Was seine Follower brennend interessierte: Warum ist Tom kaum auf Social Media zu sehen? "Weil es Toms Entscheidung ist, dass er nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte. Das respektiere ich natürlich", schilderte der 44-Jährige. Das bedeutet aber nicht, dass der Unter uns-Star seinen Herzensmann nicht doch irgendwann vorstellen wird. "Sollte sich dies irgendwann ändern, darf er gerne auch mal auf eines meiner Fotos hüpfen. Bis dahin bitte ich aber, seine Privatsphäre zu respektieren", hielt er fest.

Aber warum hat sich der Serienliebling 2020 eigentlich dazu entschieden, sich vor aller Welt als homosexuell zu outen? "Ich wollte so gerne sagen, was ich fühle – und zwar, dass ich mir sehnlich gewünscht habe, zu Hause bei meinem Freund zu sein", stellte er damals gegenüber Bunte klar. Ihm sei nach dem Gespräch eine schwere Last von den Schultern gefallen.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Jo Weil

Anzeige

Getty Images Jo Weil als Dominic Adams bei "Unter uns"

Anzeige

Instagram / joweil_official Schauspieler Jo Weil

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de