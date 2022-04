Happy Birthday, Jessica Haller (32)! In den vergangenen Monaten war einiges los im Leben der ehemaligen Bachelorette. Die Influencerin hat im Dezember ihre große Liebe Johannes Haller (34) geheiratet und verbrachte hinterher wilde Flitterwochen in Mexiko. Vor ein paar Wochen ist das Paar, das mit seiner Tochter Hailey-Su auf Ibiza lebt, in ein neues Haus gezogen – und noch dazu wurde die Beauty gleich zweimal an ihren Brüsten operiert. Doch jetzt legt Jessi wohl mal eine Verschnaufpause zum Feiern ein: Sie zelebriert heute ihren 32. Geburtstag!

Zu diesem Anlass veröffentlichte die Schönheit jetzt ein lustiges Video auf Instagram: Jessi posiert hier ganz entspannt in Bademantel und Handtuchturban auf einer Chaiselounge – während Folienballons im Hintergrund und ein Fläschchen Champagner für Partystimmung sorgen. Eine goldene Gesichtsmaske und Sonnenbrille runden den wohl ein bisschen ironisch gemeinten Glamour-Look des Geburtstagskindes perfekt ab. Dazu schrieb die frischgebackene 32-Jährige: "Happy Birthday für mich!"

In den Kommentaren tummeln sich bereits etliche Gratulanten – darunter auch Let's Dance-Juror Jorge Gonzalez (54), Moderatorin Victoria Swarovski (28) und Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (33). Das ehemalige Bachelor-Girl Pamela Gil Mata schreibt: "Happy Birthday, meine Liebe! Genieß deinen Tag." Das scheint Jessica definitiv zu tun...

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Februar 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller feiert ihren 32. Geburtstag

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

