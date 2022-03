Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) vermeiden Körperkontakt. Bei Let's Dance zeigt die Moderatorin mithilfe des Profitänzers Woche für Woche, welch bisher unentdecktes Talent in ihr schlummert. Doch bereits nach der ersten Show bemerkten unter anderem Oana Nechiti (34) und Erich Klann (34), dass das Tanzpaar zueinander Abstand hält. Nun verrieten Amira und Massimo, wieso sie in ihren Proben nicht auf Tuchfühlung gehen.

"Natürlich tanzen wir normal, aber jetzt, wenn man sagt, in der Show, da sind wir wirklich Wange an Wange – das muss ja während der Probe nicht sein", erklärte die zweifache Mutter im Interview mit RTL. Auf den engen Körperkontakt beim Training verzichte das Tanzpaar unter anderem auch wegen des Schwitzens. Keiner von ihnen wolle, dass man sich dann an der Wange klebe.

Die Moderatorin und der Tanzprofi sind sich einig, dass es ausreicht, in der Probe 100 Prozent bei der Choreo zu geben, aber nur 70 bis 80 Prozent bei den Emotionen. "Ich mein' jeder hat sein Privatleben, jeder hat seinen Körper. Wenn ich ständig mein Gesicht an ihrem Gesicht reiben würde – das muss ja nicht sein", stellte Massimo auch klar.

