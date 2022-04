David Beckham (46) lässt es ausnahmsweise mal ruhig angehen! Hinter dem ehemaligen Profifußballer liegen immerhin turbulente Tage. Sein ältester Sohn Brooklyn (23) trat am Wochenende vor den Traualtar und gab seiner Partnerin Nicola Peltz (27) das Jawort. Die beiden feierten eine hochkarätige Sause, die sie sich rund vier Millionen Euro kosten ließen. Auch die Promis wollten sich diese Spektakel nicht entgehen lassen. David genoss das aufregende Fest ebenfalls – und muss nun erst mal durchatmen, wie er im Netz zeigte!

Via Instagram teilte der 46-Jährige ein Video, in dem er es sich in einem schwarzen Anzug auf einem Stuhl bequem gemacht hatte. Dabei legte er seine Beine auf einem digitalen Fußball ab. "Ich lege die Füße hoch wegen des langen Wochenendes", schrieb der Ex-Kicker zu dem Clip und setzte einen Fußball-Emoji dahinter. Damit spielte er womöglich auch auf das große Spiel seines eigenen Clubs Inter Miami an, das ebenfalls am Wochenende anstand.

Emotional scheint ihm das Hochzeitswochenende einiges abverlangt zu haben. Nach der Trauung soll David sogar eine tränenreiche Rede gehalten haben. "Er erzählte, wie er nach Brooklyns Geburt auf dem Krankenhausflur geschlafen hat, um ihn zu beschützen", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2021 in New York

Anzeige

Getty Images David Beckham 2021 in Doha

Anzeige

Getty Images David Beckham und Sohn Brooklyn, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de