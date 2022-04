Hotelzimmer statt königlicher Palast! Dieses Wochenende finden die Invictus Games zum fünften Mal in den Den Haag statt. Zu diesem Anlass reisen auch zwei ganz besondere Gäste an: Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) kommen zum ersten Mal seit ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten gemeinsam nach Europa. Eigentlich gebietet die Tradition, dass sie im königlichen Palast nächtigen, doch eine Einladung des niederländischen Königshauses gab es offensichtlich nicht.

Während des Besuchs des Herzogs und der Herzogin wird es außerdem kein persönliches Treffen mit dem niederländischen Königspaar geben, berichtet Bild. Das läge jedoch nicht daran, dass König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) kein Interesse haben. Harrys und Meghans Reise sei privater Natur, daher sähe das Protokoll nicht vor, den beiden einen royalen Empfang zu bereiten. Eine Audienz wird es somit nicht geben, das bestätigte inzwischen auch ein Sprecher des niederländischen Palasts.

Kleines Trostpflaster für Harry und Meghan: Das Pärchen erhält einen VVIP-Status, sie werden also als Very Very Important Person eingestuft. Das bedeutet, dass während ihrer Reise ein privates Security-Team für ihre Sicherheit sorgt, das direkt mit den Behörden vor Ort in Verbindung steht.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2021 in New York

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima, 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de