Philipp Kalisch (32) schwebt auf Wolke sieben! Bei seiner Teilnahme im First Dates Hotel wollte der Funke bei seinem Date wohl nicht wirklich überspringen – doch nur kurze Zeit nach der Ausstrahlung verkündete der ehemalige Big Brother-Kandidat, dass er wieder vergeben ist. Seine "Prinzessin", wie der Fitness-Fan seine Liebste liebevoll betitelt, bekamen die Fans noch nicht zu Gesicht – bis jetzt: Im Netz teilte Philipp nun ein seltenes erstes Paarbild!

Via Instagram veröffentlichte der Hottie jetzt einen Schnappschuss an der Seite seiner neuen Partnerin. Total verliebt turteln die beiden vor einem Wasserfall. Während Philipp die Blondine liebevoll an sich heranzieht, umfasst die Unbekannte den Kopf des TV-Stars und gibt ihm einen leidenschaftlichen Kuss. Die Chemie scheint zwischen dem Duo auf jeden Fall zu stimmen.

Außer drei weißen Herz-Emojis hat Philipp zu dieser Aufnahme offenbar nicht viel zu sagen – dafür sprengt es die Kommentare unter dem Beitrag. "Herzlichen Glückwunsch!" und "Ich wünsche euch ewige Liebe!", lauten nur zwei der süßen Reaktionen. Und auch Philipps BB-Mitbewohnerin Rebecca Zöller meldete sich mit den Worten: "Ist das cute. Alles Gute auf eurem Weg!"

Anzeige

RTL Philipp Kalisch, Kandidat bei "First Dates Hotel" 2022

Anzeige

Instagram / philippkalisch Philipp Kalisch, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / rebeccazoeller Rebecca Zöller, Ex-"Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de