Kein Happy End für Philipp Kalisch (32)! Der einstige Big Brother-Teilnehmer ist schon seit ein paar Jahren Single und möchte sich endlich mal wieder so richtig verlieben. Obwohl er sich eigentlich bei First Dates Hotel als Mitglied des Gastroteams beworben hatte, durfte er sich letztendlich über ein Blind Date mit der hübschen Julia freuen. Rein äußerlich entspricht die Hobby-Karnevalistin zwar ungefähr seinem Beuteschema – ein zweites Date wollte Philipp aber nicht mit ihr.

Nach einem gemütlichen Dinner in Roland Trettls (50) Dating-Location in Kroatien mussten der 32-Jährige und die zahnmedizinische Fachangestellte zum Moment der Wahrheit in der Interviewbox antreten. Während Julia sich gerne auf ein weiteres Rendezvous mit dem Fashion Sales Manager eingelassen hätte, lehnte dieser zukünftige Stunden der Zweisamkeit ab. "Ich bin so ein Gefühlsmensch, und der erste Eindruck – es hat nicht so gematcht. Das Flirten hat gefehlt", betonte Philipp.

Traurig sei die Baunatalerin deshalb aber nicht. Immerhin habe sie auch nicht gleich Schmetterlinge im Bauch gehabt. "Ich habe auch gemerkt, der Flirtfaktor war nicht da. Ich hätte ihm schon noch eine zweite Chance gegeben, um zu gucken, ob da was passiert. Aber es ist vollkommen okay", hielt sie fest.

Instagram / philippkalisch "Big Brother"-Star Philipp Kalisch

Instagram / julyk__ Julia Krug, Kandidatin bei "First Dates Hotel"

Instagram / philippkalisch Philipp Kalisch, TV-Bekanntheit

