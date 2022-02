Jetzt hat es bei Philipp Kalisch (32) wohl so richtig gefunkt! Der einstige Big Brother-Teilnehmer versuchte in der Datingshow First Dates Hotel sein Glück. Nach einem harmonischen Dinnerdate mit Kandidatin Julia wollte sie ihn noch weiter kennenlernen. Doch der Muskelmann gab der Blondine einen Korb. Der erste Eindruck habe nicht so gepasst, erklärte er. Doch jetzt scheint er die Richtige für sich gefunden zu haben: Philipp ist nämlich vergeben!

Nach der Ausstrahlung seiner Folge meldete er sich bei seinen Followern auf Instagram zu Wort. Er betonte, dass es ihm gut gehe – und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: "Es sind viele Sachen passiert. Ich habe meine Prinzessin gefunden, beziehungsweise sie hat mich gefunden. Ich bin da sehr happy", erzählte und grinste Philipp in die Kamera.

Wie genau er seine Liebste kennengelernt hat, verriet er zwar nicht – aber sie scheint den ersten Schritt gemacht zu haben. Aus dem Schwärmen von seiner Freundin kam Philipp dann auch gar nicht mehr raus. "Ich habe eine wunderschöne, traumhafte Freundin an meiner Seite", meinte er abschließend. Und vielleicht wird er seine Herzdame ja auch schon bald im Netz präsentieren.

Vox Collage: Philipp Kalisch und Julia Krug

Philipp Kalisch, Mai 2020

"Big Brother"-Star Philipp Kalisch

