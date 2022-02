Philipp Kalischs (32) Zeit bei First Dates Hotel sollte ganz anders laufen! Der Düsseldorfer ist in der zweiten Staffel der Datingshow zu sehen und hofft dort die Frau fürs Leben zu treffen. Am Montag wird das Blind Date des Football-Spielers im Fernsehen ausgestrahlt. Doch das war so eigentlich nicht geplant: Philipp bewarb sich nämlich gar nicht als Kandidat – sondern als Mitarbeiter!

Im Promiflash-Interview plauderte der ehemalige Big Brother-Teilnehmer jetzt über seine Teilnahme an der Kuppelsendung: "Weil ich selbst lange in der Gastro gearbeitet habe, hatte ich mich eigentlich als Personal bei 'First Dates Hotel' beworben." Das Team sei jedoch schon voll besetzt gewesen – deshalb habe man ihm vorgeschlagen, doch als Single teilzunehmen: "Erst habe ich abgelehnt, dachte dann aber: Ach, wieso eigentlich nicht."

Für Philipp kommt es bei "First Dates Hotel" zu einer echten Premiere – denn der Hottie hatte noch nie ein Rendezvous mit einer völlig unbekannten Partnerin. Aufgeregt war er deshalb aber nicht: "Ich war mega gespannt, wen die 'Verkupplungsprofis' von 'First Dates Hotel' für mich ausgesucht haben. Und ich plane gewisse Dinge nicht, gerade so was nicht."

Instagram / philippkalisch Philipp Kalisch, TV-Bekanntheit

© SAT.1/Arya Shirazi Philipp, "Big Brother"-Bewohner 2020

© SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Philipp, "Big Brother"-Kandidat 2020

