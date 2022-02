Philipp Kalisch (32) hat ganz genaue Vorstellungen von seiner Traumfrau. Der einstige Big Brother-Teilnehmer ist aktuell Single und möchte endlich seinen passenden Deckel finden. Nun hat der TV-Star die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und sich auf ein Liebesabenteuer bei First Dates Hotel eingelassen. Im Vorfeld hatte Philipp sich auch schon ein paar Gedanken darüber gemacht, wie seine Datepartnerin sein sollte. Gegenüber Promiflash plauderte er aus, was er sich von seiner Mrs. Right wünscht.

"Ich bin eigentlich eher der Blond-Typ. Alle meine Freundinnen waren blond", erzählte der 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash zunächst von seinen optischen Präferenzen. Auf tieferer Ebene betrachtet, geht es Philipp aber besonders darum, eine humor- und gefühlvolle Frau an seiner Seite zu haben. "Vor allem ist mir wichtig, dass ich mit ihr viel lachen kann, aber auch gleichzeitig weinen. Sie soll meine beste Freundin, Partner in Crime und meine Prinzessin sein", schilderte er. Zusätzlich könne seine Datepartnerin mit folgenden Merkmalen ein paar Pluspunkte sammeln: "Ein süßes Gesicht und ein sportlicher Körper sind auf jeden Fall dann noch von Vorteil", verriet der Düsseldorfer.

Seiner Familie und seinen Freunden habe Philipp direkt von seinen Plänen, bei "First Dates Hotel" mitzumachen, erzählt – und die seien positiv überrascht gewesen. "Ein paar wussten es und fanden es megawitzig." Sie freuen sich darauf, ihn bei einem Blind Date beobachten zu können. Seine Liebsten würden ihn zudem bei jeder Entscheidung unterstützen.

RTL Philipp Kalisch, Kandidat bei "First Dates Hotel" 2022

Instagram / philippkalisch Philipp Kalisch, "Big Brother"-Kandidat 2020

© SAT.1 Philipp Kalisch, TV-Star

