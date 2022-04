Wieder fließen die Tränen! Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) sind in der diesjährigen Ausgabe von #CoupleChallenge mit von der Partie. Dort will das Bauer sucht Frau-Traumpaar seine Qualitäten vor den anderen Mitstreitern unter Beweis stellen. Mittlerweile kommen jedoch auch sie so langsam an ihre Grenzen – vor allem die Blondine. Sie verletzte sich sogar und musste vom Arzt behandelt werden. Nun gab es wieder Drama in der TV-Lodge!

In der siebten Folge der Reality-TV-Show siegten die beiden gegen Dan (33) und Micha in der Exit-Challenge. Die beiden Männer mussten die Heimreise antreten – Antonia und Patrick dürfen weiter um das Preisgeld kämpfen. Ihre ausgelassene Freude darüber fassten ihre Mitstreiter jedoch als arrogant auf. Die Blondine brach deswegen in Tränen aus. "Was haben wir den denn allen getan?", fragte sie im Einzelinterview. Die anderen Kandidaten distanzierten sich nach ihrem deutlichen Sieg in der Exit-Challenge – für Antonia unverständlich. "Wie kann einem Geld so wichtig sein? Wie kann man Geld so nötig haben? Geh arbeiten, wenn du Geld brauchst", motzte die 22-Jährige weinend.

Besonders Micha und Dan hatten sich über die überhebliche Reaktion ihrer Konkurrenten enttäuscht gezeigt. Sie teilten mit Antonia und Patrick eigentlich ein Zimmer – ihre letzte Nacht verbrachten sie aber in einem anderen Raum. "Die Bauern sind einfach falsch. Tut mir leid, in meinen Augen ist es einfach falsch!", stellte Daniel klar.

Alle Infos zu "#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt" auf RTL+.

